Ученые заявили о значительном росте количества смертей, связанных с жарой

ВОЗ: смертность от жары выросла на 63% с 1990-х годов

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, посвященные защите здоровья людей во время массовых мероприятий. В документе приводятся тревожные данные: с 1990-х годов количество летальных исходов, так или иначе связанных с воздействием жары, увеличилось в глобальном масштабе на 63%.

По оценкам ВОЗ, в период с 2012 по 2021 год в среднем ежегодно фиксировалось 546 тысяч таких смертей. Организация подчеркивает, что проблемы со здоровьем, вызванные жарой во время крупных спортивных состязаний, а также религиозных и культурных событий, превратились в серьезную угрозу для населения планеты.

Вместе с тем ВОЗ отмечает: при должной организации медицинской помощи во время мероприятий более 90% пациентов могут получить лечение непосредственно на месте. Это, в свою очередь, существенно снижает нагрузку на больницы и службы скорой помощи.

В организации убеждены, что обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий не может зависеть исключительно от поведения отдельных граждан. Необходимо совершенствовать систему оценки рисков и вкладывать средства в подготовку и реагирование еще до того, как температура воздуха достигнет опасных отметок.

Наиболее действенный подход, по мнению ВОЗ, предполагает сочетание целого ряда мер: обеспечение доступа к безопасной питьевой воде, корректировку расписания мероприятий, управление потоками людей и организацию качественного медицинского обслуживания.

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