Учёные обнаружили механизм, ухудшающий здоровье пожилых людей

Исследователи выявили механизм, способный помочь пожилым людям дольше сохранять мышечную силу и самостоятельность. Речь идёт о нарушении передачи сигналов между нервами и мышцами, связанном со снижением уровня белка NaV1.4. Исследование провели под руководством исполнительного директора инициативы NextGen Precision Health при Университете Миссури У. Дэвида Арнольда.

Возрастная мышечная слабость, или саркопения, затрагивает почти половину людей старше 80 лет. Ранее основное внимание уделяли уменьшению мышечной массы и потере нейронов, которые передают мышцам команды для движения. Арнольд с коллегами изучили нервно-мышечное соединение — участок, где нервный импульс запускает сокращение мышечных волокон.

Работа показала, что с возрастом этот процесс становится менее надёжным из-за уменьшения количества NaV1.4. «Долгое время считалось, что нервно-мышечное соединение сохраняет надёжность в процессе старения, а некоторые даже предполагали, что с возрастом оно может работать лучше», — сказал Арнольд. По его словам, исследование на людях и животных продемонстрировало, что это соединение при старении, напротив, выходит из строя.

Исследователи также нашли возможный способ частично восстановить утраченную функцию. Вместе с датской биотехнологической компанией NMD Pharma они применили разработанный ею подход, направленный на белок ClC-1. Частичное подавление этого белка сделало мышцы старых животных более восприимчивыми к нервным сигналам и повысило их силу.

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