Уральские хирурги спасли от ампутации палец младенца

В Челябинске врачи спасли от ампутации палец малыша с синдромом волосяного жгута

В Челябинске врачи спасли палец четырёхмесячного младенца, которому грозила ампутация из‑за синдрома волосяного жгута.

Ребёнок, как сообщает пресс‑служба минздрава Челябинской области, поступил в хирургическое отделение областной детской клинической больницы с отёком и посинением третьего пальца правой стопы.

Как выяснилось, вокруг пальца обвился волос, который частично пыталась удалить мама малыша — однако фрагмент остался глубоко в тканях и действовал как удавка: сдавливал палец, нарушая кровоснабжение и угрожая гибелью тканей. Хирурги провели экстренную операцию и извлекли волос — мама узнала в нём свой.

По словам хирурга Сергея Богданова, жёсткие взрослые волосы особенно опасны для младенцев: они легко обвивают пальцы на руках или ногах и быстро приводят к тяжёлым последствиям. Уже на следующий день после вмешательства врачи отметили положительную динамику — палец начал восстанавливаться.