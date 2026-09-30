В Бурятии «черные старатели» незаконно добыли нефрит на 9 млн рублей

В Бурятии завершили расследование дела о незаконной добыче нефрита

Жители Бурятии незаконно добыли 178 камней нефрита общей массой 2,7 тонны и стоимостью более 9 млн рублей. По уголовному делу в отношении подозреваемых прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, мужчины добывали минерал без необходимой лицензии. Для работы они использовали бензиновый отбойный молоток и строительный лом.

Добытые камни перевозили к месту временного хранения на снегоходе с самодельными санями. Всего правоохранители установили факт добычи 178 фрагментов нефрита.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд после утверждения обвинительного заключения. Подозреваемым предстоит ответить за незаконную добычу природного ресурса.

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