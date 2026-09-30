В Европе арестовали активы на €7 млн за поставку 59 авто в РФ

В Германии и Австрии прошли обыски по делу о нелегальном вывозе авто в Россию

Прокуратура немецкого города Кайзерслаутерн сообщает о проведении масштабных следственных действий в Австрии и Германии. Правоохранители вышли на двух бизнесменов, которых подозревают в организации незаконного потока из 59 автомобилей в Россию. В рамках расследования было арестовано имущество фигурантов на общую сумму семь миллионов евро.

Силовики установили, что предприниматели систематически нарушали антироссийские санкции. С осени 2022 года до конца 2024 года они переправляли технику в РФ через территории третьих государств. Маршруты пролегали через Белоруссию, Кыргызстан и Грузию. Всего в страну нелегально доставили 53 легковых автомобиля и шесть седельных тягачей.

Кульминацией операции стали обыски, прошедшие 8 сентября. В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли два престижных автомобиля — Porsche и Mercedes-Benz. Также была обнаружена и конфискована наличная сумма в размере 85 тысяч евро.

Финансовые активы фигурантов также попали под контроль следствия. Арест наложен на средства, размещенные на банковских счетах в Германии, Австрии и Бельгии. Общая сумма замороженных денег составляет 278 тысяч евро.

Один из подозреваемых, проживающий в Нойштадте, столкнулся с дополнительными обвинениями. У него были изъяты три охотничьих ружья вместе с боеприпасами. Прокуратура квалифицировала это как нарушение Закона об оружии.

Оба фигуранта воспользовались своим правом хранить молчание и отказались от дачи показаний на данном этапе. Расследование продолжается, правоохранительные органы проверяют все обстоятельства сделки.

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