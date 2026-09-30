В Германии впервые могут запретить строительство новых ветроустановок

Немецкая федеральная земля Саксония планирует ввести мораторий на строительство новых ветряных установок. Как сообщают газеты Leipziger Volkszeitung и Sächsische Zeitung, решение готовится правящей коалицией на фоне массовых протестов местных жителей.

В отдельных районах разрешения на возведение объектов временно выдаваться не будут. Эта мера идет вразрез с требованиями федерального законодательства, предписывающего расширять территории под ветроэнергетику. Однако власти вынуждены реагировать на сопротивление населения. Активисты опасаются шума, вреда для здоровья и снижения качества жизни.

Гражданская инициатива по ограничению отрасли собирает подписи уже три месяца. Организаторы заявили о выполнении необходимого квоты. С октября начнется проверка листов, после чего документ передадут председателю ландтага.

Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддержавшая инициативу, ранее внесла в парламент собственный законопроект о запрете расширения ветроэнергетики. Однако документ не набрал нужного большинства голосов.

Газета Bild отмечает, что Саксония может стать первой землей Германии, реализовавшей подобный мораторий. Сейчас регион занимает 12-е место среди 16 субъектов ФРГ по уровню развития отрасли. На территории земли работают около 850 ветроустановок, а под новые объекты зарезервировано лишь 0,3% площади.

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