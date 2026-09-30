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Общество 3005

В российском регионе исчез ребёнок

Полиция Тувы ищет пропавшего без вести 9-летнего мальчика

Полиция Тувы ищет пропавшего без вести 9-летнего мальчика
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Полицейские в Республике Тува разыскивают девятилетнего ребёнка, который ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники управления МВД по городу Кызылу ведут розыск без вести пропавшего ребёнка 2017 года рождения. По данным полиции, 30 сентября около 13:20 он вышел из дома по улице Московской, 105, после чего его местонахождение перестало быть известным.

Правоохранители просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении мальчика, сообщить об этом в дежурную часть. Поисковые мероприятия продолжаются.

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