В российском регионе осудили убившего жену за неправильную нарезку сала

В Омской области убившего жену за плохую нарезку сала приговорили к 8 годам

В Омске 71‑летний мужчина получил восемь лет колонии строгого режима за убийство супруги, с которой прожил почти полвека.

Трагедия произошла в мае 2026 года: во время совместного застолья с распитием спиртного между супругами возник конфликт. По данным прокуратуры, мужчина нанёс 68‑летней жене не менее шести ножевых ранений в область шеи.

Мотивом, по словам самого осуждённого, стало недовольство тем, как женщина нарезала сало.

Мужчина полностью признал вину, суд вынес приговор с учётом всех обстоятельств дела.

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