В русском языке рождается новый составной подчинительный союз «то что». Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.

«Сейчас конструкция „он сказал, то что завтра придёт“ считается ошибкой, однако лингвисты фиксируют её активное распространение, особенно среди молодёжи», — отметил филолог.

По словам Пахомова, языку, вероятно, потребовался ещё один составной союз — по аналогии с «в случае если», «потому что» или «для того чтобы».

«Скорее всего, это норма если не завтрашнего, то послезавтрашнего дня. И это не катастрофа. Это не ужас, это не деградация языка, это просто смена нормы», — подчеркнул лингвист. Он добавил, что пока правильным вариантом остаётся «он сказал, что завтра придёт», но языковая система движется к закреплению новой формы.

Ранее сообщалось, что словосочетание «сикс севен» получило 14% голосов в рамках выбора потенциального слова 2026 года. Лидером голосования стало слово «нейрослоп», а на втором месте расположилось «нишевый».

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