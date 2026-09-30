В Ярославской области 30 сентября объявили днем траура

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура по 14 погибшим при пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск. В регионе отменят развлекательные программы и проведут минуту молчания.

На зданиях органов власти приспустят государственные флаги, а телерадиокомпании и учреждения культуры откажутся от развлекательных мероприятий. В 10:00 мск во всех муниципальных округах области пройдет минута молчания.

Пожар на предприятии по производству петард произошел 28 сентября. Огонь уничтожил два здания, погибли 14 человек, еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Также повреждения получили девять расположенных рядом многоквартирных домов.

Следственный комитет расследует уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Генерального директора компании Алексея Пронина задержали по подозрению в нарушении требований безопасности. Вопрос об избрании ему меры пресечения суд рассмотрит 30 сентября.

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