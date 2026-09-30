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Общество 3571

В Ярославской области 30 сентября объявили днем траура

Ярославская область почтит память погибших на предприятии пиротехники

Ярославская область почтит память погибших на предприятии пиротехники

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил 30 сентября днем траура по 14 погибшим при пожаре на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск. В регионе отменят развлекательные программы и проведут минуту молчания.

На зданиях органов власти приспустят государственные флаги, а телерадиокомпании и учреждения культуры откажутся от развлекательных мероприятий. В 10:00 мск во всех муниципальных округах области пройдет минута молчания.

Пожар на предприятии по производству петард произошел 28 сентября. Огонь уничтожил два здания, погибли 14 человек, еще одна женщина получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Также повреждения получили девять расположенных рядом многоквартирных домов.

Следственный комитет расследует уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Генерального директора компании Алексея Пронина задержали по подозрению в нарушении требований безопасности. Вопрос об избрании ему меры пресечения суд рассмотрит 30 сентября.

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