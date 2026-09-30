В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Медведи стали чаще выходить к населенным пунктам Забайкальского края

Режим повышенной готовности ввели на всей территории Забайкальского края из-за выхода диких животных, в том числе медведей, к населенным пунктам. Меры действуют с 29 сентября, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Главам муниципалитетов поручили создать рабочие группы и организовать информирование жителей. Особое внимание будет уделено вывозу мусора и контролю за выпасом скота, чтобы не привлекать диких животных к населенным пунктам.

В школах проведут дополнительные инструктажи и определят безопасные маршруты для детей. Медицинские службы, включая санитарную авиацию, должны быть готовы к оказанию помощи при необходимости.

Силовым и надзорным ведомствам поручено поддерживать общественный порядок и проводить профилактические рейды. Власти региона призвали уделять особое внимание безопасности жителей из-за выхода диких животных.

Читать также: В Греции обнаружили череп носорога эпохи верхнего миоцена

Семья Лох-Несских чудовищ попала на снимок Google Earth