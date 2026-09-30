Врач назвал самые полезные ягоды для профилактики простуд

Терапевт рекомендовал есть чернику и черную смородину в сезон простуд

Врач-терапевт Евгений Осипов в беседе с ИС «Вести» назвал ягоды, способные укрепить иммунитет в сезон ОРВИ.

По его словам, ягоды являются хорошей пищевой добавкой для организма, поскольку содержат полезные для здоровья сердца, клеток и иммунитета вещества — полифенолы, антацианы и антиоксиданты.

Черная смородина обладает большим количеством витамина C, который полезен для иммунитета и защиты от простуд в холодный период, а в чернике содержатся вещества, которые укрепляют глаз, зрение, остроту зрения, рассказал Осипов.

Кроме того, черника, черная смородина и некоторые другие ягоды являются ценными источниками железа. Регулярное их употребление способствует поддержанию нормального уровня гемоглобина и служит эффективной профилактикой анемии.

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