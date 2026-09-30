Врачи назвали худшее время для отхода ко сну

Регулярное засыпание после полуночи может негативно сказываться на качестве сна и работе организма. Об этом изданию Eating Well рассказали специалисты по сну Алекс Димитриу и Челси Роршайб.

По словам сомнологов, поздний отход ко сну способен нарушать естественные циркадные ритмы и сокращать продолжительность важных фаз ночного отдыха. При таком постоянном режиме могут возникать проблемы с засыпанием и формироваться хроническая бессонница.

Роршайб отметила, что привычка ложиться далеко за полночь ассоциируется с повышенным риском ряда заболеваний. Среди них специалист назвала сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа, ожирение, деменцию и депрессию.

Димитриу пояснил, что позднее засыпание может влиять на естественный цикл выработки мелатонина и кортизола. Кроме того, сокращается медленная фаза сна, особенно характерная для первой половины ночи и играющая важную роль в восстановлении организма и процессах памяти.

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