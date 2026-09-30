Вашингтон разорвал связи с международным органом по борьбе с коррупцией

Соединенные Штаты официально объявили о прекращении своего участия в европейском многостороннем органе по противодействию коррупции. Очередной шаг по выходу из международных институтов стал продолжением политики пересмотра многосторонних договоров.

Представители Государственного департамента заявили о неэффективности действующих наднациональных структур и избыточности внешнего контроля. В Вашингтоне подчеркнули, что намерены сосредоточиться на суверенных правовых механизмах и прямых двусторонних соглашениях.

Европейские партнеры выразили сожаление по поводу решения американской стороны, указав на угрозу ослабления трансграничного финансового мониторинга. Аналитики связывают демарш со стратегией минимизации внешнего надзора за американским бизнесом.

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