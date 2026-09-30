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Общество 1696

Вынесен приговор участникам убийства директора «гагаринского» лицея Мениса

Вынесен приговор участникам убийства директора «гагаринского» лицея Мениса

Люберецкий суд вынес приговор участникам убийства директора лицея имени Гагарина Вадима Мениса. Преступление было совершено в октябре 2002 года в подмосковных Люберцах.

Как сообщал ранее «МК», заказное убийство было связано с нежеланием Вадима Мениса передать членам местной ОПГ акций завода удобрений. Киллер подстерег почетного гражданина Люберец и депутата местного законодательного округа возле училища и несколько раз выстрелил в него. Менис скончался на месте, также были ранены еще два человека.

В декабре 2002 года исполнитель, выполняя указание заказчика, совершил убийство еще двух человек. Его жертвой стали мужчина, который угрожал выдать правоохранителям обстоятельства убийства Мениса,  а также его подруга. Расстреляв пару, бандит вместе с соучастниками сбросил тела в прорубь.

Раскрыть преступление удалось сотрудникам ГСУ СКР по Московской области в ходе работы по материалам уголовных дел прошлых лет.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, киллер приговорен к 17 годам лишения свободы, двое его соучастников — к 9 и 11 годам. Предполагаемый заказчик ранее погиб в ДТП.

 

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Автор:
СКР