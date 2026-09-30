Вынесен приговор участникам убийства директора «гагаринского» лицея Мениса

Люберецкий суд вынес приговор участникам убийства директора лицея имени Гагарина Вадима Мениса. Преступление было совершено в октябре 2002 года в подмосковных Люберцах.

Как сообщал ранее «МК», заказное убийство было связано с нежеланием Вадима Мениса передать членам местной ОПГ акций завода удобрений. Киллер подстерег почетного гражданина Люберец и депутата местного законодательного округа возле училища и несколько раз выстрелил в него. Менис скончался на месте, также были ранены еще два человека.

В декабре 2002 года исполнитель, выполняя указание заказчика, совершил убийство еще двух человек. Его жертвой стали мужчина, который угрожал выдать правоохранителям обстоятельства убийства Мениса, а также его подруга. Расстреляв пару, бандит вместе с соучастниками сбросил тела в прорубь.

Раскрыть преступление удалось сотрудникам ГСУ СКР по Московской области в ходе работы по материалам уголовных дел прошлых лет.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Московской области, киллер приговорен к 17 годам лишения свободы, двое его соучастников — к 9 и 11 годам. Предполагаемый заказчик ранее погиб в ДТП.