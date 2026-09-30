Выявлена новая связь потребления фруктов и здоровья сердца

Анализ данных 371 тысяч людей подтвердил, что свежие фрукты связаны с улучшением здоровья сердца, тогда как для 100-процентного сока такой чёткой закономерности не обнаружено. Исследование доказало недавнюю рекомендацию властей США отдавать предпочтение фруктам, а не сокам.

Согласно официальным рекомендациям по здоровому питанию в США, при рационе в две тысячи калорий в день нужно съедать две чашки фруктов в день. Однако, по оценкам, 8 из 10 человек не дотягивают до этого показателя и съедают в два раза меньше. Американцам посоветовали по возможности отдавать предпочтение цельным фруктам, а не фруктовым сокам. Новое исследование подтверждает этот совет. Так, проанализировав пищевые привычки 371 тысячи участников, исследователи под руководством команды из Университета Северной Дакоты обнаружили, что связь между употреблением фруктов и сердечно-сосудистыми заболеваниями зависит от способа их употребления. Исследователи обнаружили, что, хотя существует заметная связь между более высоким потреблением цельных фруктов и улучшением состояния сердечно-сосудистой системы, в данных не было чёткой и достоверной закономерности, когда речь шла о 100-процентном фруктовом соке и тех же состояниях, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Определение того, что входит в состав фруктовой порции, в разных странах мира различается, и включение или исключение сока является ключевым моментом в глобальных рекомендациях по потреблению фруктов», — поясняют исследователи.

Судя по всему, свежие фрукты действительно имеют некоторое значение, в то время как фруктовые соки не дают таких результатов. Подчеркивается, что в целом это исследование представляет собой лишь единичный временной снимок и, следовательно, не может доказать прямую причину и следствие. «Возможно, сок не обладает такими же кардиопротекторными свойствами, как свежие фрукты, — считают исследователи. — Однако для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования с использованием лонгитюдных данных, в которых основное внимание уделялось бы кардиопротекторным свойствам цельных фруктов по сравнению с фруктовым соком».

В среднем участники исследования употребляли фруктовый сок 0,3 раза в день, то есть примерно раз в три дня, а цельные фрукты — 1,06 раза в день. Учёные предполагают, что при употреблении фруктов в организм поступают все растительные волокна, которые удаляются при приготовлении сока, что замедляет скачки уровня сахара и инсулина в крови.

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, как сердечно-сосудистые заболевания влияют на частоту употребления фруктов, определить потенциальные механизмы и выявить стратегии, которые помогут увеличить потребление фруктов среди населения США», — заключают исследователи.