Юрист объяснил, как изменится тюремный рацион в России

В России утвердили новые нормы питания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Юрист Александр Хаминский в беседе с Life.ru рассказал, что их рацион станет разнообразнее.

Так, по его словам, рацион подозреваемых и обвиняемых будет включать в себя свежее яблоко в неделю либо 150 мл фруктового сока, 10 граммов сливочного масла в сутки, два куриных яйца и 100 граммов творога в неделю.

В меню осужденных добавят больше мяса и масла. Ежедневная порция мясных продуктов вырастет на 10 граммов, а растительного масла — на 5 граммов. Кроме того, в список продуктов впервые включат сливочное масло. Также принято решение сократить выдачу хлеба, картофеля, соли и маргарина.

«Таким образом, изменения предполагают не простое увеличение объема питания, а перераспределение продуктов в рационе с увеличением доли мяса, масел, молочных продуктов и фруктов», — пояснил Хаминский.

По мнению юриста, нынешние стандарты питания в местах лишения свободы устарели. Он убежден, что рацион должен быть индивидуализированным. Ведь человек, работающий на открытом воздухе в суровом климате, нуждается в совершенно ином объеме калорий, чем тот, кто находится в более комфортных условиях.

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