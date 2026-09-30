За «базар» с «человечком» — как школяры пишут сочинения на ЕГЭ и что с этим делать

Вслед за исследованием по следам ЕГЭ по русскому языку ФИПИ обнародовал аналитический отчет по литературе. По наблюдениям экспертов ведомства, помимо обычной невнимательности на экзамене участились лексические ошибки со словами «из разных опер». Либо выпускники дают неточные формулировки, либо используют просторечия. Или, наоборот, пытаются ввернуть «умное словцо», но в неточном или неуместном значении. Путаются в сложносочиненных предложениях и даже не отличают интернет-мемы от литературного языка.

В ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) констатируют: выпускники довольно часто используют общеупотребительные слова вместо точных литературоведческих терминов. Например, «книжка» вместо «роман», «спор» или «столкновение» вместо «конфликт» (хорошо хоть не «базар»), «разговор» вместо «диалог» и др.

Но бог с ними, с литературными понятиями. Но выпускники-гуманитарии, именно они обычно сдают литературу, не видят разницы между бытовым описанием и литературным языком или научными терминами.

Еще интереснее тенденция, в русле которой в тщательно выверенное сочинение на ЕГЭ подростки пытаются ввернуть знакомые слова из соцсетей. Например, «эпический» (случай, поступок) в значениях «важный», «значимый», «существенный». «Человечек» применительно к герою литературного произведения. Англицизмы выпускники стараются не применять, их об этом предупредили. Но зато родные слова и выражения, которые в ходу в интернет-коммуникации, в сочинениях встречаются. Например, «черемша» (чепуха или что-то странное с налетом ностальгии), общение без фильтров, «нишевый» и др.

Другая крайность, которая и присуща подросткам, неизменна в сочинениях. Это не вполне уместное применение «крутых» научных терминов, «сложных слов». Школьники применяют наукообразные выражения из разных областей знаний, не понимая их точного. Иногда это просто смешно, иногда — предельно нелепо. Например, «дискурс» вместо «дискуссия». «Психоанализ» вместо «психологизм» (произведения). Забавно, когда научный термин выпускник сочетает с эмоционально окрашенной лексикой: «такой мерзкий вирус», «эта страшная проблема», «ужасное поведение Базарова» и др.

Еще одно слабое место школьников — сложносочиненные предложения, которые получаются рассогласованными по разным причинам. «Покатавшись на катке, у меня болят ноги», например. Или: «Мне предстояло вернуться в город, в котором жили мои родители, которые приехали туда в 1995 году, который оказался для них настоящим испытанием».

Впрочем, такие ошибки на письме (кроме тех, что из интернета, конечно) существовали всегда и даже пародировались классиками. Наукообразие без понимания — Ильф и Петров в «Золотом теленке», где фразу «Падал стремительным домкратом» пишет поэт Ляпис-Трубецкой. А сложное предложение с пародией на избыточность, неправильный синтаксис и канцелярит Булгаков поместил в своем романе «Мастер и Маргарита». «Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов МАССОЛИТа, которыми (фотографиями) были увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж».

В ФИПИ полагают, что виной таких ошибок и описок — спешка, недостаток практики работы с экзаменационными формулировками, неумение выделять ключевые требования в задании. Готовиться к экзамену по литературе призывают «с помощью таблиц и схем, а не читательского дневника». А также выпускникам надлежит усердно практиковать дома разные виды чтения.

— Да, сколь ни банально, читать надо больше, значительно больше, — говорит учитель русского языка и литературы из Москвы Лариса Панова. — Никакие схемы не помогут, если из-за слабого знания текстов ученик не понял задание. Нечитающие дети иногда почему-то считают литературу легким предметом. А потом на ЕГЭ они не владеют деталями сюжета, не знают имен героев, а цитат — тем более. Это ведет к грубым фактическим ошибкам. Не говоря про остальное…

К ошибкам нового времени я бы отнесла неумение сопоставлять. Задания на сравнение массово вызывают трудности: вместо анализа сходств и различий ученики часто пересказывают оба текста. Еще есть нестыковки с определением «автора» и «лирического героя», а также с поиском средств выразительности языка. Хотя мы их вроде бы хорошо повторяем.

Кроме избитого, но, увы, весьма актуального пожелания «больше читать» эксперты советуют другие приемы самоподготовки. Микроцитирования: одно слово или выражение в кавычках вставляется в сочинение. Они содержат косвенную речь, но не прямую цитату, если выпускник в ней не уверен. Для развития памяти и литературной эрудиции полезно делать аудиозаписи стихов и цитат для запоминания. А для пополнения словарного запаса — вести на бумаге или в смартфоне терминологические словари. И включать туда все «новые слова», только с обязательным описанием того, что они означают.

Да, таблицы и схемы для подготовки к сочинению очень полезны, ведь по структуре ЕГЭ представляет собой конструкцию, в которой все слова и аргументы, микротемы и обращения к автору подсчитаны. Рекомендуются, например, пособия по анализу текста Д.М. Магомедова, В.И. Тюпа. Самый простой план сочинения включает два термина, цитату и три обращения к тексту. И надо научиться не «зависать» на развернутых ответах слишком долго, справляясь с каждым из них за 20 минут.