За «базар» с «человечком» — как школяры пишут сочинения на ЕГЭ и что с этим делать

В ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) констатируют: выпускники довольно часто используют общеупотребительные слова вместо точных литературоведческих терминов. Например, «книжка» вместо «роман», «спор» или «столкновение» вместо «конфликт» (хорошо хоть не «базар»), «разговор» вместо «диалог» и др.
Но бог с ними, с литературными понятиями. Но выпускники-гуманитарии, именно они обычно сдают литературу, не видят разницы между бытовым описанием и литературным языком или научными терминами.
Еще интереснее тенденция, в русле которой в тщательно выверенное сочинение на ЕГЭ подростки пытаются ввернуть знакомые слова из соцсетей. Например, «эпический» (случай, поступок) в значениях «важный», «значимый», «существенный». «Человечек» применительно к герою литературного произведения. Англицизмы выпускники стараются не применять, их об этом предупредили. Но зато родные слова и выражения, которые в ходу в интернет-коммуникации, в сочинениях встречаются. Например, «черемша» (чепуха или что-то странное с налетом ностальгии), общение без фильтров, «нишевый» и др.
Другая крайность, которая и присуща подросткам, неизменна в сочинениях. Это не вполне уместное применение «крутых» научных терминов, «сложных слов». Школьники применяют наукообразные выражения из разных областей знаний, не понимая их точного. Иногда это просто смешно, иногда — предельно нелепо. Например, «дискурс» вместо «дискуссия». «Психоанализ» вместо «психологизм» (произведения). Забавно, когда научный термин выпускник сочетает с эмоционально окрашенной лексикой: «такой мерзкий вирус», «эта страшная проблема», «ужасное поведение Базарова» и др.
Еще одно слабое место школьников — сложносочиненные предложения, которые получаются рассогласованными по разным причинам. «Покатавшись на катке, у меня болят ноги», например. Или: «Мне предстояло вернуться в город, в котором жили мои родители, которые приехали туда в 1995 году, который оказался для них настоящим испытанием».
Впрочем, такие ошибки на письме (кроме тех, что из интернета, конечно) существовали всегда и даже пародировались классиками. Наукообразие без понимания — Ильф и Петров в «Золотом теленке», где фразу «Падал стремительным домкратом» пишет поэт Ляпис-Трубецкой. А сложное предложение с пародией на избыточность, неправильный синтаксис и канцелярит Булгаков поместил в своем романе «Мастер и Маргарита». «Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов МАССОЛИТа, которыми (фотографиями) были увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж».
В ФИПИ полагают, что виной таких ошибок и описок — спешка, недостаток практики работы с экзаменационными формулировками, неумение выделять ключевые требования в задании. Готовиться к экзамену по литературе призывают «с помощью таблиц и схем, а не читательского дневника». А также выпускникам надлежит усердно практиковать дома разные виды чтения.
— Да, сколь ни банально, читать надо больше, значительно больше, — говорит учитель русского языка и литературы из Москвы Лариса Панова. — Никакие схемы не помогут, если из-за слабого знания текстов ученик не понял задание. Нечитающие дети иногда почему-то считают литературу легким предметом. А потом на ЕГЭ они не владеют деталями сюжета, не знают имен героев, а цитат — тем более. Это ведет к грубым фактическим ошибкам. Не говоря про остальное…
К ошибкам нового времени я бы отнесла неумение сопоставлять. Задания на сравнение массово вызывают трудности: вместо анализа сходств и различий ученики часто пересказывают оба текста. Еще есть нестыковки с определением «автора» и «лирического героя», а также с поиском средств выразительности языка. Хотя мы их вроде бы хорошо повторяем.
Кроме избитого, но, увы, весьма актуального пожелания «больше читать» эксперты советуют другие приемы самоподготовки. Микроцитирования: одно слово или выражение в кавычках вставляется в сочинение. Они содержат косвенную речь, но не прямую цитату, если выпускник в ней не уверен. Для развития памяти и литературной эрудиции полезно делать аудиозаписи стихов и цитат для запоминания. А для пополнения словарного запаса — вести на бумаге или в смартфоне терминологические словари. И включать туда все «новые слова», только с обязательным описанием того, что они означают.
Да, таблицы и схемы для подготовки к сочинению очень полезны, ведь по структуре ЕГЭ представляет собой конструкцию, в которой все слова и аргументы, микротемы и обращения к автору подсчитаны. Рекомендуются, например, пособия по анализу текста Д.М. Магомедова, В.И. Тюпа. Самый простой план сочинения включает два термина, цитату и три обращения к тексту. И надо научиться не «зависать» на развернутых ответах слишком долго, справляясь с каждым из них за 20 минут.