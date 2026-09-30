Задержан водитель, терроризировавший автоматом людей в городе РФ

В Вышнем Волочке задержали водителя, демонстрировавшего автомат из окна авто

Сотрудники УМВД России по Тверской области задержали мужчину, устроившего опасную выходку в Вышнем Волочке. Поводом для реакции правоохранителей стало видео, опубликованное в социальных сетях, на котором запечатлено хулиганство на Казанском проспекте.

Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по дороге, высунул руку в открытое окно и начал демонстративно размахивать предметом, похожим на автомат. Мужчина игнорировал правила дорожного движения и создавал угрозу для других участников движения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ о хулиганстве. Данная норма предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый уже установлен и помещен в изолятор временного содержания. Его транспортное средство направлено на специализированную стоянку. Изъятый предмет, напоминающий огнестрельное оружие, передан экспертам криминалистического центра для проведения исследований.

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