Заммэра Ликсутов: миллион москвичей пользуются биометрической системой оплаты проезда

С начала 2026 года почти в 1,5 раза выросло число москвичей, оплачивающих проезд в городском транспорте по биометрии. К системе уже подключился миллион пассажиров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва — мировой лидер по числу видов транспорта, где доступна оплата проезда по биометрии, - отметил заммэра. - Это полностью российская разработка, которая принадлежит Правительству Москвы. Пассажиры совершили уже более 230 млн проходов по биометрии в городском транспорте. Подключиться к сервису можно всего за 1 минуту в мобильном приложении «Метро Москвы». До конца 2026 года по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина запустим биометрию на станциях с турникетами МЦД-3».

Внедрение биометрической системы оплаты проезда началось в Москве ровно пять лет назад, осенью 2021 года. Сейчас она уже действует на всех турникетах метро и МЦК, а также на 1-м, 2-м и 4-м диаметрах МЦД. Оплатить проезд этим способом можно также в «Аэроэкспрессе» и на речных электросудах регулярных маршрутов.

Чтобы пройти через турникет по биометрии, необходимо посмотреть в специальную камеру, установленную на турникете. Створки открываются за 1 секунду. Для оплаты не нужны карты, телефоны или наличные. Стоимость поездки автоматически списывается с привязанного в мобильном приложении банковского счета.