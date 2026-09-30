Жителя Красноярска приговорили к 14 годам за поджог машин полиции

Военный суд в Чите приговорил 30-летнего жителя Красноярска к 14 годам лишения свободы за поджоги служебных автомобилей сотрудников полиции. Решение принято по делу о двух поджогах, в результате которых ущерб превысил 1,5 млн рублей.
По версии обвинения, в октябре 2025 года мужчина начал переписываться с неустановленными лицами. Они убедили его в необходимости якобы помочь в поимке коррупционера.
В ноябре он дважды поджег служебные автомобили полицейских в Красноярске. Первые три года назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 11 лет — в исправительной колонии строгого режима.
С осужденного также взыскали сумму причиненного ущерба. Кроме того, суд конфисковал телефон, который использовался при совершении преступления.
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