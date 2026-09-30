Зумеры заменили личные встречи мемами

Опрос показал, что почти 90% зумеров общаются с друзьями только мемами

Почти 90% зумеров заявили, что мемы, гифки и короткие видео помогают им поддерживать отношения с некоторыми друзьями. Об этом свидетельствуют результаты исследования транспортной компании National Express, передает The Sun.

Респонденты отметили, что отправляют своим друзьям 572 мема в год, а взамен получают еще больше — 661. При этом 74% опрошенных считают, что общение с помощью смешных картинок и роликов способствует укреплению дружеских отношений.

Больше трети участников исследования признались, что шутки из сети помогают им выражать эмоции гораздо точнее, чем слова. Эксперт по коммуникациям Амира Мансур пояснила, что когда у человека нет времени на долгие переписки, мем — отличный способ напомнить о себе и показать человеку, что он ему дорог.

При этом 52% респондентов назвали личные встречи с друзьями лучшим способом укрепления отношений, тогда как видеозвонки выбрали 32%, а разговоры по телефону — 29%.

77% заявили, что переписка не может стать заменой совместному времяпрепровождению. Еще 66% отметили, что для укрепления дружбы нужно встречаться лично хотя бы раз в месяц.

Опрошенные признались, что не могут встретиться со своими друзьями из-за нехватки времени, проживания в разных городах и транспортных трудностей. Поэтому они выбирают общение с помощью мемов.

Ранее стало известно, что зумеры в США начали уставать от искусственного интеллекта.

Также стало известно, что каждый третий зумер оценивает людей по обоям смартфона.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX