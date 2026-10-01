Альпы в Европе столкнулись с взрывным ростом таяния ледников

Согласно исследованию, всего за пять лет Швейцария потеряла почти пятую часть своих ледников, что привело к кардинальным изменениям облика этой альпийской страны, где огромные белые ледники превратились в каменистые пустоши, напоминающие лунную поверхность, пишет The Guardian.

Согласно ежегодному отчёту о результатах мониторинга, за первые восемь месяцев 2026 года объём швейцарских ледников сократился на 5,5% после аномально жаркого лета, пришедшегося на зиму с небольшим количеством снега. Сокращение объёма льда лишь немного недотягивает до рекордного показателя 2022 года, а общая потеря ледникового покрова с 2021 года составила 19,4%.

Маттиас Хусс, гляциолог из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и ведущий автор отчёта, говорит, что многие люди не осознают, насколько быстро тают ледники и что всего одно поколение назад на месте ныне бесплодных участков были сотни метров льда. Учёные ещё не составили официальный список исчезнувших в этом году ледников, но сообщили, что стали свидетелями таяния нескольких небольших ледников.

На прошлой неделе я побывал в одном из таких мест, и это было так впечатляюще — стоять посреди лунного пейзажа, где всего несколько лет назад был огромный слой льда — обширный ледник, — рассказывает Хусс. — А теперь это каменистая пустыня, где кое-где еще лежат глыбы старого льда, которые тают на раскаленных камнях».

Согласно отчету Швейцарской сети мониторинга ледников и Швейцарской комиссии по наблюдению за криосферой, в 2026 году средняя толщина отдельных ледников уменьшилась на 2,5–4 метра. По словам Хусса, ученые все чаще наблюдают, как ледники разрушаются изнутри — из-за внутренних потоков под толщей льда, которые образуют пустоты, — а не просто отступают из-за повышения температуры на поверхности.

«В центре ледников образуются огромные дыры, похожие на дырки в сыре, с разрушающимися сводами, — говорит Хусс. — Эти процессы разрывают ледники на части и ускоряют их таяние».

Из-за парникового эффекта, вызванного сжиганием ископаемого топлива, и разрушения природы в Европе становится в два раза жарче, чем в среднем по миру. Сильнее всего изменения затронули альпийские регионы.

Согласно анализу, опубликованному MeteoSwiss во вторник, летний период с апреля по сентябрь стал самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1864 года. За это время человечество выбросило в атмосферу 1,8 триллиона тонн углекислого газа и повысило температуру на планете примерно на 1,4 °C.

Это лето выдалось более жарким, чем в 2022 году, но потери льда в Швейцарии лишь немного недотянули до рекордных показателей того года. Ученые связывают это с меньшим количеством пыли из Сахары, которая загрязняет снег и мешает ему отражать солнечный свет, а также с чуть большим снежным покровом в конце зимы и большим количеством солнечного света летом.

В сентябре Хасс посетил бывший ледник Платтальвафиррн, или ледник Грисс, который раньше покрывал склон горы, но всего за 20 лет потерял 99% своей площади. В 1950-х годах за этим ледником велось одно из самых подробных в мире наблюдений, и Хасс работал с его данными, когда был аспирантом. «В то время темпы таяния были в пределах нормы, — говорит Хасс. — А сейчас мы наблюдаем резкий рост темпов таяния, который приводит к таянию ледников. Они буквально распадаются на части».