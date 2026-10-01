Британия обрушила схему обмена мигрантами с Францией

Великобритания официально прекратила действие пилотной программы по обмену мигрантами с Францией. Как сообщает Associated Press, британское МВД заявило, что соглашение, работавшее по принципу «один за одного», больше не принимает новые дела.

Механизм предполагал возврат во Францию лиц, нелегально пересекших Ла-Манш на малых судах. Взамен Лондон принимал аналогичное количество просителей убежища, оформлявших документы через безопасные и легальные каналы. Программа была рассчитана на три года, но допускала досрочное расторжение.

За время действия соглашения из Великобритании во Францию вернули около 1,5 тысячи человек. Число мигрантов, получивших право на легальный въезд в обратном порядке, было несколько меньше. Несмотря на закрытие программы для новых участников, уже начатые процедуры депортации будут завершены в ближайшие недели.

Решение принято на фоне статистического спада нелегальной активности. С начала 2026 года Ла-Манш преодолели примерно 19 тысяч человек, что на 40% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Власти связывают снижение с усилением патрулирования на французском побережье.

Опасность маршрута вновь подтвердилась трагическим инцидентом. В понедельник на переполненной лодке в давке погибли десятилетний ребенок и две женщины.

Сотрудничество Лондона и Парижа в миграционной сфере остается сложным после Brexit 2020 года. Тема нелегальной миграции продолжает оставаться одним из самых острых вопросов внутренней политики Великобритании, провоцируя протесты и рост поддержки правой партии Reform UK.

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