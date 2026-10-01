Чиновник во Франции запретил рыбаку говорить на креольском языке

На французском острове Гваделупа вспыхнул скандал вокруг статуса креольского языка. Поводом стал инцидент с участием префекта острова Тьерри Девимё, который сделал замечание местному рыбаку за использование родной речи. Видео конфликта, снятое в прибрежном городе Сент-Роз, вызвало волну возмущения в социальных сетях, сообщает Associated Press.

Во время встречи чиновник потребовал от чернокожего рыбака перейти на французский язык. «Если вы говорите на креольском, это неуважительно по отношению ко мне», — заявил Девимё. Когда собеседник напомнил, что этот язык является частью наследия Гваделупы, префект ответил: «Да, но я не говорю на креольском, поэтому говорите со мной по-французски».

Позднее чиновник принес извинения, назвав свои слова «неудачными» и «неуклюжими». Он объяснил, что встречался с рыбаками для обсуждения их проблем, но не смог уловить нюансы разговора из-за языкового барьера.

Оправдания не ослабили дискуссию. Для многих жителей острова вопрос оказался глубже личной ошибки представителя власти. Креольский, на котором говорят более 370 тысяч человек, сформировался в колониальную эпоху среди порабощенных африканцев и позже обогатился словами индийских рабочих. Долгое время он считался «испорченным языком» и имел низкий социальный статус по сравнению с официальным французским.

С 1990-х годов активисты добиваются признания региональных языков и их преподавания в школах. Сегодня креольский рассматривается как ключевой элемент культурной идентичности. Пользователи соцсетей заявили, что его нельзя воспринимать как «кухонный язык», и задались вопросом, почему представитель государства не обязан понимать местную речь.

На различных формах креольских языков говорят около 15 миллионов человек в Карибском бассейне. В Гаити он имеет статус официального, а в Доминике преподается в школах. Защиту креольскости еще в 1989 году обосновали в своем эссе писатели с Мартиники Жан Бернабе, Патрик Шамуазо и Рафаэль Конфьян, назвав язык символом сохранения культуры вопреки колониальному прошлому.

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