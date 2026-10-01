Число пострадавших от отравления на свадьбе в Азербайджане резко выросло

Количество пострадавших от пищевого отравления на свадебном торжестве в Кюрдамирском районе Азербайджана увеличилось до 91 человека, информирует Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB).
По информации медиков, все пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление.
Ранее в четверг азербайджанское агентство АПА сообщило о массовом отравлении на свадьбе в этом районе, тогда сообщалось о 50 пострадавших. Число отравившихся значительно возросло, и сейчас общее количество пострадавших достигло 91 человека.
Читайте также: Российские врачи успешно прооперировали 100-летнего мужчину