Число пострадавших от отравления на свадьбе в Азербайджане резко выросло

В Азербайджане число пострадавших от отравления на свадьбе достигло 91 человека

Количество пострадавших от пищевого отравления на свадебном торжестве в Кюрдамирском районе Азербайджана увеличилось до 91 человека, информирует Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики (TƏBİB).

По информации медиков, все пострадавшие были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление.

Ранее в четверг азербайджанское агентство АПА сообщило о массовом отравлении на свадьбе в этом районе, тогда сообщалось о 50 пострадавших. Число отравившихся значительно возросло, и сейчас общее количество пострадавших достигло 91 человека.

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