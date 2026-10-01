Девушка пристрастилась к модному у зумеров напитку и стала испытывать хронические проблемы со здоровьем

Жительница Великобритании Изабелла Уилсон рассказала о проблемах со здоровьем, которые она связывает с чрезмерным увлечением чаем матча. Об этом пишет Daily Mirror.

В публикации говорится, что 19-летняя девушка настолько пристрастилась к популярному, особенно среди зумеров, напитку, что со временем начала употреблять его практически постоянно.

Впервые Уилсон попробовала матча в 2024 году и поначалу заказывала напиток лишь несколько раз в неделю. Позднее британка даже устроилась бариста, чтобы иметь к нему свoбодный доступ. По ее словам, в отдельные дни количество потребляемого кофеина доходило до 400 миллиграммов.

Через некоторое время девушка столкнулась с регулярными головными болями, тошнотой, рвотой, головокружением и нарушениями зрения. Она также пожаловалась на проблемы с кожей, вздутие живота и прибавку в весе примерно на 13 килограммов.

Примерно через полтора года Уилсон решила резко сократить употребление матча, постепенно ограничившись двумя порциями в неделю. По ее слoвам, после этого головные боли исчезли, состояние кожи улучшилось, а вес начал снижаться. При этом еще несколько месяцев британка, как она утверждает, испытывала симптомы, связанные с отказом от привычного количества кофеина.

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