Директора Эйфелевой башни уволили за дискриминацию по половому признаку

Директор компании, управляющей Эйфелевой башней, уходит в отставку после того, как во время визита представителей влиятельной индуистской организации на самую известную парижскую достопримечательность женщины-сотрудницы были заменены мужчинами.

Глава компании, управляющей Эйфелевой башней, покинет свой пост в конце года, сообщила компания, после того как в этом месяце во время визита представителей влиятельной индуистской организации на башню мужчины заменили сотрудниц.

Директор Патрик Бранко Руиво возглавляет компанию, управляющую Эйфелевой башней, с 2018 года, пишет The New York Times. Он уходит в отставку после того, как внутреннее расследование «выявило ряд проблем и недостатков», которые «привели к отстранению сотрудниц от работы» во время экскурсии, организованной представителями индуистской организации, говорится в заявлении компании, отправленном по электронной почте.

Бранко Руиво оказался под огнем критики после того, как 5 сентября профсоюзные лидеры заявили, что сотрудницам было приказано не попадаться на глаза во время экскурсии. Согласно информации на сайте организации, монахи из Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) дают обет безбрачия, который запрещает им разговаривать с женщинами и прикасаться к ним.

Решение отстранить сотрудниц от работы привело к забастовке, из-за которой Эйфелева башня на день закрылась для туристов. Руководство башни и представители индуистской организации принесли свои извинения, напоминает The New York Times. В заявлении BAPS для Associated Press говорится, что организация «никогда не требовала, чтобы сотрудниц прятали, удаляли или не допускали к посещению». «Руководство Эйфелевой башни было заранее проинформировано о религиозных практиках наших монахов. Это их личные духовные обязательства, которые они соблюдают, не навязывая их другим. Они не требуют, чтобы женщин не пускали в те места, которые они посещают», — говорится в заявлении. Организация не уточнила, в чём именно заключаются религиозные практики монахов.

Во внутреннем заявлении об увольнении, опубликованном пресс-секретарем компании, Бранко Руиво сообщил, что он лично не санкционировал решение об отстранении сотрудниц от работы.

Министр по вопросам гендерного равенства Франции Аврора Берже назвала произошедшее «неприемлемым» и заявила, что это противоречит французским ценностям, в том числе основополагающему принципу светского государства, закрепленному во французской конституции.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар также раскритиковал отстранение сотрудниц от работы, заявив, что «гендерное равенство — это принцип, который не подлежит обсуждению и корректировке». Власти Парижа, которому принадлежит контрольный пакет акций управляющей компании, впоследствии начали два расследования, чтобы «выяснить, какие решения привели к сложившейся ситуации».