Эстонские пограничники всю ночь продержали десятки человек на мосту

Пограничники Эстонии всю ночь держали людей на мосту между Ивангородом и Нарвой

Эстонские пограничники всю ночь удерживали десятки людей на мосту между Ивангородом и Нарвой, отказываясь пропустить их через границу.

По информации SHOT, вчера вечером граждане России и Эстонии успешно прошли контроль на российской стороне и направились к пограничному пункту Нарвы. Однако дальше их не пропустили эстонские пограничники.

Пограничники заявили, что переход будет закрыт через час, а проверка каждого человека якобы занимает от 10 до 20 минут. Часть людей вернулась в Россию, остальные были вынуждены провести ночь в буферной зоне на мосту. Жители Ивангорода предложили ночлег тем, кто решил вернуться обратно, предоставив им бесплатное убежище.

Сегодня утром ситуация повторилась: переход открылся в 7 часов, но люди, прошедшие контроль на российской стороне, всё ещё остаются на мосту. Эстонские пограничники не объясняют причину задержки и не информируют о времени ожидания. Очередь продолжает расти и со стороны Эстонии.