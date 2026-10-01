Эстонский сорвиголова прошел по натянутой стропе на высоте 120 метров

Смельчак Яан Роозе прошел по слэклайну (речь о специальной нейлоновой или полиэфирной стропе, натянутой между двумя опорами) высоко над центром Сеула.

В четверг эстонец совершил первую из двух попыток пройти по узкой ленте длиной 160 метров и высотой 120 метров рядом со знаменитым дворцом Кёнбоккун в центре южнокорейской столицы, пишет The Guardian.

Эстонский воздушный атлет Яан Роозе в четверг впервые прошел по 160-метровой подвесной трассе, протянутой на высоте 120 метров над центром Сеула.

Роозе, трехкратный чемпион мира по слэклайну, ступил на узкую полиэфирную ленту между отелем Koreana и медиацентром Dong-A, расположенными рядом со знаменитым дворцом Кёнбоккун и площадью Кванхвамун в столице Южной Кореи.

Как пишет The Guardian, 34-летний спортсмен прославился тем, что проходит по слэклайнам в экстремальных городских условиях. Например, он прошел по 185-метровой трассе между башнями Катара в одноименном эмирате.

В 2024 году он стал первым, кто прошел по слэклайну над Мессинским проливом между материковой Италией и Сицилией, преодолев 3,6 км, несмотря на то, что в конце пути его страховочная привязь не выдержала. В прошлом месяце он за 12 часов прошел 14,7 км по трассе над Дунаем в Братиславе (Словакия), отмечает The Guardian.

В Сеуле собрались большие толпы людей, чтобы посмотреть, как Роозе проходит по слэклайну – дважды, в 13:00 и в 16:00 по местному времени. Вторая прогулка будет отложена, если средняя скорость ветра достигнет 10 м/с или порывы достигнут 15 м/с. По прогнозам, сегодня будет солнечно и дует легкий ветерок.

Яан Роозе рассказал, что на его прогулку по Кванхвамуну его вдохновил визит в Южную Корею в 2022 году.

Во время этой поездки Роозе познакомился с традиционным корейским хождением по канату джультаги, которое ЮНЕСКО внесло в список нематериального культурного наследия в 2011 году.

В отличие от хождения по канату в других местах, джультаги - это не только акробатика, но и комедия. Ходун поет, шутит и танцует на канате, обмениваясь шутками с клоуном на земле, пока играют музыканты.