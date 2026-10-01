Гарбузов: КМЗ прошел очный этап отбора на соискание Премии Правительства РФ в области качества

Карачаровский механический завод (КМЗ) завершил очную часть отбора на соискание 30-й юбилейной Премии Правительства РФ в области качества. Эксперты работали непосредственно на производственной площадке предприятия. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные промышленные предприятия уделяют большое внимание качеству выпускаемой продукции и развитию собственных технологий. Карачаровский механический завод с коллективом около 2,4 тысячи человек завершил третий этап отбора в рамках 30-ой юбилейной Премии Правительства РФ в области качества в категории крупных организаций», — рассказал Анатолий Гарбузов.

«Участие в Премии Правительства РФ позволяет получить независимую профессиональную оценку работы предприятия», - отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

В рамках отбора предприятие также представило свои технологические разработки.

«Премия служит инструментом внедрения идеологии качества и философии делового совершенства, когда стремление к лучшему становится образом мышления всего коллектива», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Карачаровский механический завод относится к ключевым предприятиям московской промышленности и российской лифтовой отрасли.

Кроме того, сейчас КМЗ проходит комплексную модернизацию.