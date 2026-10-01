Гидрометцентр спрогнозировал похолодание в Московском регионе в выходные

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила о похолодании в Московском регионе в предстоящие выходные. Об этом она рассказала агентству ТАСС. Температура воздуха в субботу не превысит 10 градусов.

«В субботу прогнозируется 8–10 градусов днём, ночью минус 2 — плюс 3. Ниже 10 градусов у нас ещё не было, было 12,5 7 сентября», — сказала Марина Макарова.

Ночь на воскресенье также будет холодной. Днём воздух прогреется до 11–13 градусов. Эта температура полностью соответствует климатической норме. Синоптики пока не зафиксировали рекордов. Это первые прохладные выходные с начала осени. Теоретически каждый последующий день после начала августа должен быть прохладнее предыдущих.

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