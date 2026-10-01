Голикова: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют на 6,8% и 3,3%

Голикова: страховые пенсии проиндексируют дважды в 2027 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах по индексации страховых пенсий в 2027 году. Об этом она заявила в рамках мероприятий ко Дню пожилых людей, который в мире ежегодно отмечается 1 октября.

«Пенсии являются основным доходом для пожилых россиян. Работа по их повышению ведётся последовательно», — сказала Татьяна Голикова.

Страховые пенсии проиндексируют в два этапа. Первая индексация составит 6,8 % и пройдёт 1 февраля. Вторая индексация составит 3,3 % и состоится 1 апреля 2027 года. Правительство возобновило такую практику повышения выплат ещё в 2025 году.

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября. Генеральная Ассамблея ООН учредила эту дату в 1990 году.

Страховая пенсия представляет собой ежемесячную денежную выплату для компенсации гражданам утраченного заработка при наступлении нетрудоспособности.

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