Громче отбойного молотка: биологи нашли новых рекордсменов среди птиц

Биологи из Массачусетского университета в Амхерсте провели масштабное сравнительное исследование вокализации 123 видов пернатых и обнаружили двух новых претендентов на звание самых громких птиц планеты. Ими оказались обитатели Южной Америки — гологорлый звонарь (Procnias nudicollis) и хохлатая кариама (Cariama cristata), чьи крики в пересчете на расстояние одного метра превышают 120 децибел, что сравнимо с шумом работающего рок-концерта или отбойного молотка.

Согласно результатам работы, опубликованным в научном журнале Evolution, громкость призывного крика самца гологорлого звонаря достигла 122,4 децибела. До сих пор абсолютным рекордсменом книги Гиннесса считался его близкий сородич — одноусый звонарь с показателем в 125,4 децибела, однако свежие измерения показали, что кариамы и гологорлые звонари способны составить ему прямую конкуренцию в зависимости от акустических методик замера.

Орнитологи отмечают, что подобная громкость требует уникальной анатомической адаптации — утолщенных брюшных стенок и мощной мускулатуры гортани. Ученые продолжают изучать, как слуховой аппарат самок этих видов выдерживает столь оглушительные акустические перегрузки при близком спаривании.

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