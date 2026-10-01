Иудеи с вечера 1 октября 2026 года отметят Хошана раба, седьмой день Суккота

Иллюстрация: Шествие евреев в Хошана Раба. Из издания «Церемонии и религиозные обычаи всех народов мира» художника-графика Бернара Пикара и издателя Жана-Фредерика Бернара

21 числа месяца тишрей еврейского календаря иудеи будут отмечать седьмой день Суккота, Хошана раба. В 2026 году по григорианскому календарю Хошана раба наступит вечером 1 октября.

Хошана раба является седьмым днем Суккота, но играет особую роль с точки зрения традиций, которые с ним связаны. Если слово «праздник» в контексте иудаизма упоминается без контекста, чаще всего речь идет о Суккоте, в том числе потому что религия предписывает евреям веселиться в дни, когда он отмечается. Тем не менее, седьмой день для иудеев является временем раскаяния и усердных молитв.

Согласно еврейской традиции, в Хошана раба решается, какие блага ожидают человечество в будущем году. Речь идет, в том числе, о количестве дождей. Хошана раба отчасти напоминает Йом-Киппур, важнейший день для религиозных евреев.

Еврейский календарь, по которому идет 5787 год, является лунно-солнечным. Каждая календарная дата всегда приходится не только на один и тот же сезон года, но и на одну и ту же фазу луны. Новые сутки по еврейскому календарю начинаются с вечера, а праздники могут соответствовать различным датам по григорианскому календарю в зависимости от года

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