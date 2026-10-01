Иванна Ортис обвиняется в покушении на убийство Рианны

Прокуратура запросила пожизненный срок для подозреваемой в атаке на Рианну

Подозреваемой в покушении на американскую певицу Рианну Иванне Ортис грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает офис окружного прокурора округа Лос-Анджелес.

Женщине предъявлены обвинения по 14 пунктам, среди которых есть и покушение на убийство. В случае признания вины суд может приговорить ее к заключению в тюрьме штата на всю жизнь.

Инцидент произошел в марте в Беверли-Хиллз. Неизвестные обстреляли дом артистки из винтовки типа AR-15. В момент нападения Рианна находилась внутри вместе с детьми и спутником.

По данным New York Post, мотивом преступления стала одержимость подозреваемой певицей. Ортис активно следила за ней в социальных сетях и регулярно публиковала оскорбительные посты в ее адрес.

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