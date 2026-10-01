Какой сегодня праздник: 1 октября 2026 года

1 октября 2026 года — 274-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 91 день . Этот день богат на праздники, исторические события и памятные даты. Рассказываем, что отмечают в России и мире, кого поздравляют, а также какие важные события произошли в этот день.

Праздники в России сегодня: 1 октября 2026 года

День Сухопутных войск России — профессиональный праздник военнослужащих одного из основных видов Вооружённых сил РФ. К Сухопутным войскам относятся мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны и другие подразделения. Этот праздник учреждён указом Президента РФ в 2006 году.

Международные праздники сегодня: 1 октября 2026 года

Международный день пожилых людей — провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Праздник посвящён старшему поколению, его роли в обществе, качеству жизни и защите прав пожилых людей. В этот день проходят образовательные, социальные и культурные мероприятия, посвящённые активному долголетию и поддержке людей старшего возраста.

— провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Праздник посвящён старшему поколению, его роли в обществе, качеству жизни и защите прав пожилых людей. В этот день проходят образовательные, социальные и культурные мероприятия, посвящённые активному долголетию и поддержке людей старшего возраста. Международный день музыки — учреждён в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. 1 октября проходят концерты, фестивали, выставки и встречи с музыкантами.

— учреждён в 1975 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. 1 октября проходят концерты, фестивали, выставки и встречи с музыкантами. Международный день кофе — праздник одного из самых популярных напитков в мире и людей, которые его производят: фермеров, обжарщиков, поставщиков и бариста. В этот день кофейни и производители проводят дегустации, фестивали и другие тематические мероприятия.

— праздник одного из самых популярных напитков в мире и людей, которые его производят: фермеров, обжарщиков, поставщиков и бариста. В этот день кофейни и производители проводят дегустации, фестивали и другие тематические мероприятия. Всемирный день вегетарианства — посвящён вегетарианскому питанию. В этот день рассказывают об особенностях такого рациона и разных способах сократить потребление продуктов животного происхождения.

Национальные праздники в других странах:

Китай — День Республики (провозглашение КНР в 1949 году).

Нигерия — День независимости (1960).

Кипр — День независимости (1960).

Необычные праздники:

День CD-плеера — 1 октября 1982 года Sony выпустила CDP-101, первый серийный проигрыватель компакт-дисков.

— 1 октября 1982 года Sony выпустила CDP-101, первый серийный проигрыватель компакт-дисков. День «Менее, чем идеально» — шуточный праздник, напоминающий, что ошибки и небольшие недостатки являются обычной частью жизни. Фото: Никита Попов

Какой сегодня церковный православный праздник: 1 октября 2026 года

По православному календарю 1 октября совершается память многих святых. Среди них:

Преподобный Евмений, епископ Гортинский (VII век, Крит).

Прославление преподобной Евфросинии Суздальской (XIII век), в миру княжны Феодулии (1698 год).

Преподобный Иларион Оптинский (1873 год).

Мученица Ариадна Промисская (Фригийская) (II век).

Мученицы София и Ирина Египетские (III век).

Мученик Кастор.

Мученики Бидзина, Шалва и Элизбар, князья Ксанские (1660 год) (Груз.).

Священномученики Алексий Кузнецов и Пётр Дьяконов, пресвитеры (1918 год).

Священномученики Амфилохий (Скворцов), епископ Красноярский, Иоанн Васильев, Борис Боголепов, Михаил Скобелев, Владимир Чекалов, Вениамин Благонадеждин, Константин Твердислов, пресвитеры и мученик Сергий Ведерников (1937 год).

Празднование Молченской, именуемой «Целительница», иконы Божией Матери (1405 год).

Празднование Старорусской иконы Божией Матери (возвращение её в Старую Руссу в 1888 году).

В католической традиции 1 октября также почитаются многие святые, включая Терезу из Лизьё (1873–1897), канонизированную в 1925 году.

Что можно и что нельзя делать сегодня: 1 октября 2026 года

Первый день октября 2026 года православные верующие встречают памятью святых мучениц Софии и Ирины Египетских, а также мученицы Ариадны Промисской. В народном календаре эта дата известна как Арина Шиповница или Журавлиный лёт. С днём связано множество традиций, поверий и строгих запретов, которые наши предки соблюдали на протяжении веков. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать 1 октября.

Что можно и нужно делать сегодня: 1 октября 2026 года

Собирать и сушить шиповник. Ягоды, сорванные в этот день, наделялись особой целебной силой. Из них готовили витаминные отвары, кисели, добавляли в чай и домашние заготовки. Шиповник также использовали как оберег: раскладывали над входной дверью, зашивали в одеяла, прятали в сундуки и носили в карманах как талисман.

Ягоды, сорванные в этот день, наделялись особой целебной силой. Из них готовили витаминные отвары, кисели, добавляли в чай и домашние заготовки. Шиповник также использовали как оберег: раскладывали над входной дверью, зашивали в одеяла, прятали в сундуки и носили в карманах как талисман. Заготавливать квашеную капусту. В старину верили, что в этот день заготовки получаются особенно вкусными. Женщины собирались вместе, шинковали капусту, пели песни и веселили друг друга историями.

В старину верили, что в этот день заготовки получаются особенно вкусными. Женщины собирались вместе, шинковали капусту, пели песни и веселили друг друга историями. Проводить время с семьёй и навещать старших родственников. Проявить гостеприимство и подать милостыню нуждающимся считалось богоугодным делом. Отказ в помощи в день памяти преподобной Евфросинии расценивался как большой грех.

Проявить гостеприимство и подать милостыню нуждающимся считалось богоугодным делом. Отказ в помощи в день памяти преподобной Евфросинии расценивался как большой грех. Посетить богослужение в честь святых мучениц или помолиться дома о здоровье и семейном благополучии.

или помолиться дома о здоровье и семейном благополучии. Наблюдать за отлётом журавлей. Провожая птиц в тёплые края, люди кричали им вслед: «Колесом дорога!», желая благополучно добраться до места зимовки и вернуться весной.

Провожая птиц в тёплые края, люди кричали им вслед: «Колесом дорога!», желая благополучно добраться до места зимовки и вернуться весной. Заниматься уборкой и подготовкой дома к зиме. Мужчины проверяли постройки, занимались мелким ремонтом, приводили в порядок кладовые. Женщины перебирали грибы и делали другие домашние заготовки.

Мужчины проверяли постройки, занимались мелким ремонтом, приводили в порядок кладовые. Женщины перебирали грибы и делали другие домашние заготовки. Устраивать обряд на привлечение денег. Для этого протирали зеркало до блеска, раскладывали перед ним все купюры, которые были в доме, оставляли на сутки, а затем убирали в кошелёк. Считалось, что через месяц деньги в дом потекут рекой.

Что нельзя делать сегодня: 1 октября 2026 года