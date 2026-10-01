Крымчанина осудили за съемку военных объектов для СБУ

Жителя Симферополя осудили на 18 лет за съемку военных объектов для СБУ

В Крыму вынесен приговор жителю Симферополя, обвиняемому в государственной измене. Как сообщает прокуратура республики в своём Telegram‑канале, мужчина был признан виновным и приговорён к 18 годам лишения свободы.

37‑летний симферополец признан виновным в передаче данных о местах дислокации российских военнослужащих Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, в марте 2023 года мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, самостоятельно осуществил видеосъёмку мест дислокации российских военных. Собранные материалы он отправил через мессенджер на публичный канал, используемый СБУ.

В ходе расследования выяснилось, что крымчанин по собственной инициативе записал видео военного госпиталя и одной из воинских частей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.