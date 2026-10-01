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Общество 1080

Крымчанина осудили за съемку военных объектов для СБУ

Жителя Симферополя осудили на 18 лет за съемку военных объектов для СБУ

Жителя Симферополя осудили на 18 лет за съемку военных объектов для СБУ

В Крыму вынесен приговор жителю Симферополя, обвиняемому в государственной измене. Как сообщает прокуратура республики в своём Telegram‑канале, мужчина был признан виновным и приговорён к 18 годам лишения свободы.

37‑летний симферополец признан виновным в передаче данных о местах дислокации российских военнослужащих Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, в марте 2023 года мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, самостоятельно осуществил видеосъёмку мест дислокации российских военных. Собранные материалы он отправил через мессенджер на публичный канал, используемый СБУ.

В ходе расследования выяснилось, что крымчанин по собственной инициативе записал видео военного госпиталя и одной из воинских частей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.

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Автор:
Крым