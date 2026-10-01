Ледники Швейцарии потеряли более 5% массы за год

Ледники Швейцарии за текущий год потеряли более 5% массы, приблизившись к рекордному показателю 2022 года. За последние пять лет их общий объем сократился почти на 20%, сообщила пресс-служба Швейцарской высшей технической школы (ETH).

Средняя толщина ледников уменьшилась на 2,5–4 метра, а на отдельных участках потери достигли почти 10 метров. С июля по сентябрь ледовые массивы отдали около 2,2 триллиона литров воды — в четыре раза больше годового потребления воды домохозяйствами страны.

По данным проекта GLAMOS, общая масса ледников сократилась примерно на 2,5 кубического километра. Наиболее сильно пострадали Клариден, Гроссер-Алечглетчер и Ронский ледник, а некоторые небольшие ледники в кантонах Вале и Гларус полностью исчезли.

Ученые связывают ускоренное таяние с аномальной жарой и малоснежной зимой. К сентябрю снежный покров исчез в районах Альп ниже 3,5 тысячи метров, оставив ледники без защиты от тепла и солнечного света.

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