Люкс за решеткой: Пи Дидди обвинили в подкупе охраны и найме прислуги

Американский музыкальный продюсер и рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди, отбывает тюремный срок в привилегированных и комфортных условиях в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс. По данным расследования западных СМИ, музыкант ежемесячно тратит тысячи долларов на оплату личной прислуги из числа других заключенных и подкуп сотрудников охраны.

Бывшие сокамерники рассказали журналистам, что нанятые осужденные готовят для артиста специальное меню, делают уборку в санузлах перед его приходом, застилают постель и стирают белье. Кроме того, музыкант имеет регулярный доступ к нелегальным смартфонам для выхода в социальные сети, взломанному планшету и элитному алкоголю, который за денежное вознаграждение проносят надзиратели.

Официальный представитель Комбса отверг утверждения о нарушениях режима, заявив, что музыкант соблюдает правила и ожидает решения апелляционной инстанции. Тем не менее Федеральное бюро тюрем начало внутреннюю проверку опубликованных видеозаписей, напомнив, что использование мобильных устройств в заключении является уголовным преступлением.

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