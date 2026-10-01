Материнский капитал на первого ребёнка превысит 778 тысяч рублей с 2027 года

С 2027 года маткапитал на первого ребёнка вырастет до 778,5 тысячи рублей

Сумма материнского капитала на первого ребёнка, рождённого в России, с 1 февраля 2027 года составит 778,5 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Размер материнского капитала с 1 февраля 2027 года увеличится на первого ребёнка до 778,5 тысячи рублей, а на второго ребёнка, если семья не получала выплату на первенца, он превысит 1 миллион рублей», — заявил министр.

Единовременное пособие при рождении ребёнка также вырастет. Сумма выплаты достигнет 30,4 тысячи рублей. Пресс-служба Минтруда добавила новые детали. Доплата при рождении второго ребёнка увеличится до 250,3 тысячи рублей. Это правило действует, если первый ребёнок родился после 1 января 2020 года.

Материнский капитал является мерой государственной поддержки семей с детьми в России. Программа действует с 2007 года. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или накопительную пенсию матери. Индексация выплат происходит ежегодно с учётом уровня инфляции.

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