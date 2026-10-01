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Общество 1681

Медики прооперировали пострадавшую при атаке БПЛА на российский регион девушку

Медики прооперировали пострадавшую при атаке БПЛА на Ульяновск девушку

Медики прооперировали пострадавшую при атаке БПЛА на Ульяновск девушку
Фото: Никита Попов

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своём канале на платформе «Макс» сообщил, что в результате вражеской атаки беспилотников в Ульяновске пострадали восемь человек.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России провели операцию 17-летней жительнице Ульяновска, которая пострадала при атаке БПЛА. Пострадавшую уже перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии. Сейчас она проходит реабилитацию.

По словам губернатора, пациентка чувствует себя хорошо. Однако ближайшие две недели ей предстоит провести в больнице. Ей оказывают высокотехнологичную помощь.

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