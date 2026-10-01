Медики прооперировали пострадавшую при атаке БПЛА на российский регион девушку

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своём канале на платформе «Макс» сообщил, что в результате вражеской атаки беспилотников в Ульяновске пострадали восемь человек.

Сегодня, 1 октября, стало известно, что врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России провели операцию 17-летней жительнице Ульяновска, которая пострадала при атаке БПЛА. Пострадавшую уже перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии. Сейчас она проходит реабилитацию.

По словам губернатора, пациентка чувствует себя хорошо. Однако ближайшие две недели ей предстоит провести в больнице. Ей оказывают высокотехнологичную помощь.

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