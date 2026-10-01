Медвежий бунт: власти готовы лишить хищников защиты

Власти России намерены пересмотреть подход к охране бурых медведей на фоне роста числа нападений на граждан. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что правительство подготовит нормативные акты, позволяющие регионам выводить хищника из статуса лимитированного вида. Об этом стало известно по итогам совещания 30 сентября.

Причиной для шага стала критическая динамика популяции. За последние 30 лет численность бурых медведей в стране выросла более чем в два раза и превысила 300 тысяч особей. Патрушев отметил, что с увеличением количества животных пропорционально растет число проблем для населения.

Ситуацию усугубляет недостаток кормовой базы в 2026 году. Глава Минприроды Александр Козлов предложил установить базовые нормативы численности хищника для каждой конкретной местности. Для оперативного реагирования вице-премьер поручил создать межведомственные штабы с участием регионов.

Статистика подтверждает серьезность угрозы. В текущем сезоне от действий медведей пострадали 59 человек. Только в Красноярском крае зафиксировано шесть летальных исходов.

Правительство также планирует выделить субъектам дополнительное финансирование на регулирование популяции. Перечень регионов и проект распоряжения о расходах будут подготовлены в ближайшее время.

Ранее мы писали: Медведь ворвался на фермерский рынок и съел весь хлеб

Читайте также: В Нью-Йорке бешеный койот укусил женщину на пешеходной тропе

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.