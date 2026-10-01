Мигрант из Кувейта задержан в Германии по подозрению в связах с террористами

Немецкая полиция задержала выходца из Кувейта по делу о связях с террористами

Федеральная прокуратура Германии официально подтвердила факт задержания в Айзенахе (Тюрингия) гражданина Кувейта, подозреваемого в причастности к террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Согласно распространенному ведомством пресс-релизу, операция была проведена 1 октября 2026 года. Правоохранители действовали на основании ордера на арест, который следственный судья Федерального верховного суда подписал еще 15 сентября 2026 года. Задержанным оказался Гариб С.

По материалам расследования, мужчина вступил в ряды ИГ* на территории Ирака не позднее августа 2016 года. На тот момент он был совершеннолетним, но не достиг 21 года. Ему вменяется участие в деятельности международной террористической организации за пределами Германии.

В тот же день, 1 октября, подозреваемый предстал перед судом. По итогам заседания в отношении Гариба С. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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*организация, признанная террористической и запрещённая на территории России.