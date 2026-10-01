Минобрнауки РФ сократило список олимпиад для льготного поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ сократило перечень олимпиад школьников. Эти соревнования давали право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская журналистам, передаёт ТАСС.

«В соответствии с новым приказом количество олимпиад теперь не 83. Оно сокращено более чем на четверть. Теперь их 60», — сказала Елена Ямпольская.

Советник президента подчеркнула необходимость ревизии таких соревнований. Она отметила, что результаты олимпиад не должны подменять сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В будущем необходимо предусмотреть единый формат учёта достижений при поступлении. Возможно, это будет определённое количество дополнительных баллов. Важно помнить о конечной цели образовательной системы.

Перечень олимпиад школьников утверждает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Победители и призёры этих соревнований получают льготы при поступлении в вузы.

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