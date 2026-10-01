Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал о внедрении ИИ в «Разговоры о важном»

В дополнение к прошедшей накануне вести от Минпросвещения о едином школьном телевидении оказалось, что кино придет и в «Разговоры о важном». Причем кино высокотехнологичное. Обязательный классный час, который в большинстве школ стоит первым уроком в понедельник, разнообразится еще и видеоформатом — художественным кино, снятом с применением искусственного интеллекта. Удивительно, но на таком формате для РОВ настаивает митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов). Который, согласно официальной информации, «является идеологом и автором фильмов для «Разговоров о важном».

Впервые об этом митрополит Симферопольский и Крымский рассказал, выступая на форуме, собравшем классных руководителей со всей страны. К слову, это педагогическое мероприятие было максимльно репрезентативным и прошло с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова, официального представителя МИД России Марии Захаровой, руководителей госкорпораций.

Митрополит Тихон, оказывается, выступает не только идеологом, но и автором сценариев большинства фильмов для «Разговоры о важном». И производством занимается специализированный гуманитарный фонд под эгидой Минпросвещения РФ. И получается, что с подачи иерарха православной церкви (впрочем, известного своими глубокими познаниями в разных областях и современными взглядами), новые фильмы и ролики для школ будут выпускаться «сразу с ИИ». «Использование искусственного интеллекта — это уже данность, а не эксперимент» — пояснил Шевкунов.

Владыка дал «МК» по этому поводу эксклюзивный комментарий.

— «Разговоры о важном» — уроки с фильмами, которые созданы с помощью искусственного интеллекта. У нас в России действительно одни из лучших специалистов по видеоконтенту с использованием ИИ. Когда такие технологии приходят в искусство кино, у кого-то это может вызывать раздражение. Но это уже данность. Самое главное — человек, который будет (что-то рассказывать) с этим в аудитории, должен вызывать доверие, — объясняет Шевкунов. — Каждый десятиминутный фильм мы делаем не менее 3 месяцев: это огромная работа. Наша задача — донести материал так, чтобы человек почувствовал, чтобы это осталось в нем зерном и это зерно стало расти. Это не какая-то голая информация.

Митрополит рассказал также, что каждый предназначенный для РОВ фильм, пусть и с использованием высоких технологий, остается творческим произведением. Над ним так же, как это делается в обычном кино, работают сценаристы, художники, режиссеры, продюсеры, проводится кастинг, идет редактура. Единственное отличие от традиционных фильмов — инструментом изображения выступает искусственный интеллект.

Также, как об этом уже писали, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступает редактором учебников для возвращенного в школы предмета ДКНР, Духовно-нравственная культура России (раньше курс назывался ОДКНР, Основы духовно-нравственной культуры народов России). «МК» стало известно название новой линейки книги для обучения в школе — они будут носить название «ДНК России». Центральной темой в них будет осмысление роли героев России, их исторической и духовной миссии в передаче ценностей от поколения к поколению

Со второго полугодия текущего учебного года уроки по ДКНР начнутся у пятиклассников. С 1 сентября 2027 года — у 6-7 классов, преподавать его будут учителя истории и обществознания. В основе курса — «утвержденный на федеральном уровне пантеон героев, куда входят государственные деятели, ученые, военные» и др.

Как и сообщалось, разработкой пособий ДКНР для разных классов занимается коллектив авторов Московский педагогический госуниверситета совместно с РПЦ и при непосредственном участии митрополита. После некоторой волны негатива и опасений насчет «религиозной пропаганды» в школе, авторы стараются сделать эти уроки разнообразными и современными. Не теряя, впрочем, основной нити и смысла работы, которая заключается в формировании государственных мировоззренческих ценностей у детей. Можно напомнить, что Духовно-нравственная культура с 2026 года вошла в число обязательных предметов для преподавания в школах РФ.