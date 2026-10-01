На Украине суд вынес приговор убийце экс-депутата Рады Фарион

На Украине суд вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Гражданин страны Вячеслав Зинченко был приговорён к пожизненному заключению, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Суд во Львове вынес приговор Вячеславу Зинченко, назначив ему пожизненное заключение за убийство Ирины Фарион», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Ирина Фарион была застрелена во Львове 19 июля 2024 года, получив огнестрельное ранение в висок. От полученного ранения она скончалась в больнице.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. В декабре 2024 года обвинение переквалифицировало его действия как убийство на почве национальной нетерпимости. Зинченко свою вину не признал, а его защита утверждала, что дело сфабриковано.