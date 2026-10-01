Накануне Дня Учителя учителя вспомнили свои главные профессиональные кошмары

Мы много говорим о школьной дружбе, но всегда имеем в виду детей. А что насчет учителей? Доброжелательные дружеские отношения между коллегами всегда важны, но не каждая учительская может ими похвастаться — иногда педсоветы напоминают осиные гнёзда. Накануне Дня учителя несколько педагогов рассказали неприятные истории из своей практики, чтобы напомнить: солидарность — основа комфортной обстановки в школе. И ведь дети это чувствуют!

Анна Инютина, учительница из Ижевска, рассказывает про нагрузку, из-за которой школьному педагогу невозможно ни восстановиться, ни подготовиться к занятиям. А все из-за того, что когда не выдержавшие увольняются, их нагрузку распределяют по оставшимся, лишь бы закрыть «кадровую дыру». Но от того, что ее заткнули тем, на ком и так нагрузки хоть отбавляй, хуже только ученикам. По словам учительницы, на одного педагога взваливают 2-3 ставки, поясняя лишь тем, что «Есть производственная необходимость». Хотя каждому понятно: 2-3 ставки — это работа на износ, которая точно не пойдет во благо учебному процессу.

— Ощущаешь себя лимоном, который терзают, чтобы выжать до последней капли, а корку в помойку, - признается Ирина Анатольевна, 32-летняя словесница, выдержавшая в школе меньше года. – Но сначала я попалась в ловушку, как и все новенькие. Директриса встретила якобы с распростертыми объятиями: радость-то какая, а то молодежь в школу ни ногой! Все вызнавала, как я училась, что мы изучали кроме основного предмета. Сказала, что для внучки вуз присматривает. А потом как началось! Англичанка уволилась, не выдержав двойной нагрузки, директор сразу: «Ира, заменишь ее, ты сама говорила, что у вас английский серьезно преподавали!» Я думала, ну на недельку, пока она новую ищет. Но потом смотрю, а она и не думает ни искать, ни давать мне англичанкину ставку. Говорит: ну мы тебе 10 тысяч прибавим! Какие 10 тысяч, если я целиком учителя по другому предмету заменяю?! Я ответила, что в этом случае увольняюсь. А она мне: «Да ради бога! Где ты работу найдешь-то, кризис на дворе! Побегаешь – и назад прибежишь. И еще спасибо скажешь, что тебе бесплатно дали освоить дополнительную квалификацию!». Но я всё равно уволилась.

Ирина Анатольевна перешла в репетиторы. А Анна Инютина из Ижевска ставит вопрос о том, как могут воспитать чувство личного достоинства в детях педагоги, которые сами его утратили? Которые приняли установку, что от них ничего не зависит, что желание начальства важнее качества работы, личных границ, семьи, здоровья и согласились со своим бесправием и в профессии, и в жизни. Только, по мнению ижевского педагога, признаются в этом себе не все.

«Голос из учительской» в тематических чатах наличие проблемы подтверждает: справляться тяжело.

— Любой конфликт с родителем — это приговор, - рассказывает учительница из Приморья. — Завуч не спрашивает, кто прав. Он спрашивает, почему ты создала проблему для школы?». Учителя всегда крайние. Мы вынуждены извиняться перед теми, кто нас не уважает, просто чтобы не «выносить сор из избы.

Между тем из родительских чатов прилетают цитаты поистине одиозные: многие мамы и папы явно путают учителей с обслуживающим персоналом, требуя «немедленно убрать двойку» и всё такое прочее. Это наносит очень серьёзный удар по авторитету педагогов: если ученики видят, как учителя вынуждены постоянно оправдываться и не могут проявить силу, уважение к педагогу исчезает. А без уважения нет и воспитания. Поэтому вывод прост: если школа хочет воспитывать учеников, обладающих чувством собственного достоинства, она должна первым делом вернуть его своим учителям.