Найдено лекарство, которое помогает сжечь жир и нарастить мышцы

Шведская биотехнологическая компания Atrogi сообщила о первых результатах испытаний препарата ATR-258. Лекарство должно воспроизводить часть метаболических эффектов тренировок в скелетных мышцах. Об этом пишет Mirror.

В исследовании участвовали 13 человек с избыточным весом или ожирением. Курс длился восемь недель. За это время у добровольцев в среднем снизилась жировая масса на 1,1 килограмма. Безжировая масса, наоборот, выросла на 0,8 килограмма.

Сила и мощность мышц ног увеличились примерно на 13 процентов. Препарат действует на бета-2-адренорецепторы в мышцах. Он помогает перемещать белок GLUT4 к мембране клеток. Это способствует поглощению глюкозы без прямого участия инсулина.

Разработчики надеются, что в будущем ATR-258 можно будет применять вместе с препаратами для снижения веса. Это поможет уменьшить потерю мышечной массы.

Однако результаты пока предварительные. Испытание было очень небольшим. Эффективность и безопасность лекарства нужно подтвердить на значительно большем числе пациентов.