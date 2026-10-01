Назван самый разжиревший к зиме медведь

В американском национальном парке Катмай на Аляске подвели итоги ежегодной Fat Bear Week — интернет-соревнования, участники которого определяют бурого медведя, лучше остальных набравшего вес перед зимней спячкой. Победителем 2026 года стал самец по кличке Бэкпэк, говорится на сайте конкурса.

Во время конкурса специалисты сравнивают фотографии животных, сделанные летом и в начале осени. Пользователи оценивают, насколько заметно каждый из претендентов прибавил в размерах. В финале Бэкпэк встретился с другим дебютантом решающего этапа — Медведем 910, причем разница составила менее десяти тысяч голoсов.

Бэкпэка впервые заметили еще в 2006 году рядом с его матерью Холли. Медвежонок получил необычное имя из-за привычки забираться ей на спину во время плавания. Позднее животное перенесло серьезную травму лапы, однако восстановилось и со временем превратилось в крупного взрослого самца.

Сотрудники парка характеризуют Бэкпэка как медведя, предпочитающего избегать открытых конфликтов и добиваться доступа к хорошим местам для рыбалки без лишней агрессии. Примечательно, что победа уже есть и в его «семейной истории». В 2019 году титул Fat Bear Week достался его матери Холли. Сам конкурс проводится с 2014 года и знакомит аудиторию по всему миру с жизнью бурых медведей Аляски.

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